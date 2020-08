Vorarlberger Polizei nahm zehn Führerscheine ab

Bei Schwerpunktkontrollen in den Bezirken Bregenz und Dornbirn hat die Vorarlberger Polizei in der Nacht auf Sonntag zehn Verkehrsteilnehmern an Ort und Stelle den Führerschein abgenommen. 14 Personen waren durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigt, informierte die Polizei. In zwei Fällen waren Lenker nicht im Besitz einer Fahrberechtigung.

Drei Verkehrsteilnehmer wiesen einen Blutalkoholgehalt von über 0,5 Promille auf, einer verweigerte den Alkotest. Sie werden ebenso angezeigt wie jene zehn Autolenker, die unter Drogeneinfluss standen. Weitere 24 Personen wurden wegen anderer Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz angezeigt.