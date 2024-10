Vorarlberg-Wahl: Unantastbare ÖVP-Dominanz dürfte zu Ende gehen

Die Zeit der unantastbaren Dominanz der ÖVP in der Vorarlberger Landespolitik dürfte mit der Landtagswahl am Sonntag (13. Oktober) zu Ende gehen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Volkspartei zwar weiter stärkste Kraft bleiben , der Abstand zum Zweiten - das wird vermutilch die FPÖ sein - könnte aber relativ gering ausfallen.

Die Freiheitlichen wie die Grünen kämpfen um die Gunst der Volkspartei, um mitregieren zu können. Die besseren Karten hat dabei wohl die FPÖ.

Die Ausgangslage

Bei der Landtagswahl 2019 landete die Volkspartei bei 43,53 Prozent (plus 1,74) und war damit allen anderen Parteien mehr als deutlich voraus. Auf Platz zwei lagen die Grünen als Regierungspartner der ÖVP mit 18,89 Prozent (plus 1,75) noch vor den von "Ibiza-Gate" erschütterten Freiheitlichen (13,93 Prozent, - 9,49).

Es folgten die in Vorarlberg traditionell schwache SPÖ (9,46 Prozent, plus 0,69) und die NEOS (8,51 Prozent, plus 1,62), die beide unterhalb der Zehn-Prozent-Schwelle blieben.