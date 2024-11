Richtungswechsel: Was sich unter Schwarz-Blau in Vorarlberg ändert

Der Ton zwischen ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner und dem bisherigen Oppositionsführer Christof Bitschi (FPÖ) war in den vergangenen Jahren ein rauer.

Am Dienstag präsentierten sie im Landhaus in Bregenz gemeinsam ihr in den vergangenen Wochen ausgehandeltes Koalitionsprogramm für die kommenden fünf Jahre.