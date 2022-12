Vorarlberg: Unfalllenker streifte 93-Jährige und fuhr davon

Eine 93-jährige Frau, die am Dienstagvormittag in Mäder (Bezirk Feldkirch) mit zwei Gehstöcken auf einem Gehsteig unterwegs war, ist in einem Kreuzungsbereich von einem Pkw von hinten gestreift und niedergestoßen worden. Der Autolenker hielt nicht an und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die betagte Frau wurde von einem nachkommenden Pkw-Lenker erstversorgt. Sie wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Hohenems eingeliefert.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise (Tel. 059133-8151). Eine Fahrzeugbeschreibung liege nicht vor, hieß es.