Vorarlberg: Polizei bittet nach Mopedunfall um Hinweise

Ein 55-jähriger Mopedfahrer ist nach einem Sturz in Wolfurt (Bez. Bregenz) am späten Mittwochabend in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann habe schwere Verletzungen erlitten, informierte die Polizei. Zeugen zufolge dürfte der Zweiradlenker ohne Fremdverschulden zu Sturz gekommen sein, eine genauere Befragung des Mannes war aufgrund seines labilen Zustands nicht möglich.

Der Unfall ereignete sich gegen 23.50 Uhr in der Lauteracherstraße. Als die Polizei am Unfallort eintraf, wurde der 55-Jährige bereits vom Notarzt erstversorgt. Hinweise zum Hergang des Unfalls sind erbeten und werden von der Polizeiinspektion Wolfurt (059133-8137) entgegengenommen.