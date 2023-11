Vorarlberg: Anstellung für einen Teil von pflegenden Angehörigen

In anderen Bundesländern ist das Konzept ein Ladenhüter. In Oberösterreich gab es 2021 zwar ein Pilotprojekt, das aber nicht verlängert wurde. In der Steiermark versucht derzeit die Stadt Graz das Modell. Ansonsten besteht wenig Begeisterung.

In Vorarlberg gibt es nun aber einen kleinen Schritt in eine ähnliche Richtung.

➤ Lesen Sie mehr: Pflegende Angehörige: OÖ stoppt Pilotprojekt - Graz startet eines