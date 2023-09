Neu ist eine Ausnahmeregelung bei den zu Betreuenden. Diese mussten bisher ebenfalls zwei Jahre ohne Unterbrechung im Burgenland gemeldet gewesen sein, nun ist aber eine Unterbrechung von bis zu sechs Monaten erlaubt, etwa wenn sie für einen Pflegeplatz in ein anderes Bundesland wechseln mussten, erläuterte Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).

Aktuell 284 angestellte Angehörige

Mit Anfang 2024 werden auch die Unterstützungsbesuche, bei denen Angehörige und Bekannte Tipps zur Pflege bekommen, kostenlos angeboten. Bisher wurden diese von externen Träger der Hauskrankenpflege abgehalten, nun übernimmt sie die Pflegeservice Burgenland GmbH (PSB), bei der die Pflegepersonen auch angestellt sind.

Insgesamt gab es laut Doskozil seit der Einführung des Modells 467 Anstellungen. Aktuell sind 284 pflegende Angehörige in einem Dienstverhältnis. Bezahlt werde laut dem Gehaltsschema des Landes (2.000 Euro netto für 40 Stunden). Möglich ist die Vollanstellung ab Pflegestufe fünf, in reduzierter Form in den Stufen drei und vier.

➤ Der KURIER berichtete: Forschungsprojekt zum Thema „Woran es dem Pflegepersonal mittlerweile oft mangelt"

Kritik kam von der Opposition. ÖVP und Grüne sehen die Ausweitung kritisch und das Anstellungsmodell gescheitert. „Von den geplanten 600 Anstellungen gibt es aktuell nur 284“, betonte ÖVP-Pflegesprecher Thomas Steiner. Grünen-Klubobfrau Regina Petrik hob hervor, dass im Gesetzesentwurf nur noch von Betreuungskräften und nicht von Pflegepersonen die Rede sei. Das Modell sei damit obsolet, meinte sie.