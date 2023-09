Burgenland holt philippinische Pflegekräfte ins Land

Sie beginnen mit Deutschkursen und sollen in drei Monaten als Teilzeit-Angestellte erste Hilfstätigkeiten übernehmen können, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an. In den kommenden Wochen sollen 17 weitere philippinische Pflegekräfte dazu stoßen.

Zuerst wird Deutsch gelernt

Vorerst werden die Pflegerinnen und Pfleger in Stadtschlaining untergebracht, wo der Fokus auf den Deutschkursen liegt. Grundkenntnisse seien Voraussetzung für die spätere Tätigkeit, betonte Doskozil: "Das ist wichtig, um die Qualität in Pflege und Betreuung garantieren zu können."