Vorarlberg: Navi leitete Autofahrer auf Langlaufloipe

Weil er seinem Navigationsgerät vertraute, ist in der Nacht auf Donnerstag ein 30-jähriger Autofahrer in Lech am Arlberg auf einer Langlaufloipe gelandet. Der Wagen blieb 15 Meter von der Straße entfernt schließlich im Tiefschnee stecken. Die Feuerwehr musste den Pkw freischleppen. Verletzt wurde niemand, hieß es in einer Mitteilung der Vorarlberger Polizei.

Der Autofahrer war gegen 00.40 Uhr mit zwei Passagieren vom Lecher Ortszentrum in Richtung der Parzelle Omesberg unterwegs. Dabei lotste ihn das Navigationssystem fälschlicherweise auf die Loipe.