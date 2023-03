Vorarlberg: Krampf am Gaspedal löste Crash mit fünf Verletzten aus

Ein verkrampfter Fuß hat einen 35-Jährigen am Samstag in Vorarlberg zum Unfalllenker gemacht.

Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Abend mitteilte, war der Mann gegen 12.25 Uhr auf der L190 in Hörbranz unterwegs, als er einen Krampf im rechten Fuß bekam, sich dieser zwischen den Pedalen verklemmte und das Auto beschleunigte. In der Folge stieß der Pkw mit zwei anderen Autos zusammen, fünf Personen wurden unbestimmten Grades verletzt.