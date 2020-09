Vorarlberg: In Bludenz kommt es zur Stichwahl

Mit großer Spannung wurde das Ergebnis der Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen in Bludenz erwartet. Mario Leiter von der SPÖ war 2015 nur knapp VP-Langzeit-Bürgermeister Mandy Katzenmayer unterlegen. Und zwar in einer nach Ungereimtheiten bei der Ausgabe von Wahlkarten wiederholten Stichwahl.

Nach dem Rückzug von Katzenmayer lag es an dem jungen VP-Quereinsteiger Simon Tschann die Bezirkshauptstadt für die Schwarzen zu verteidigen. Ohne Amtsbonus kam Tschann in der Bürgermeister-Stichwahl auf 47 Prozent. Leiter findet sich erneut in einer Stichwahl wieder, die in zwei Wochen stattfinden wird.

Der SPÖ-Kandidat erreichte 43,9 Prozent. Insgesamt ritterten fünf Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters.