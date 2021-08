Vorarlberg: Autofahrer beging nach Unfall Fahrerflucht

Ein 20-jähriger Mann ohne Führerschein ist am Montagabend in Schwarzach (Bezirk Bregenz) mit dem Wagen seines Onkels gegen ein Wohnhaus geprallt. Obwohl er und sein 19-jähriger Beifahrer dabei verletzt wurden, ergriff der 20-Jährige die Flucht, den 19-Jährigen ließ er dabei alleine im Wagen zurück. Kurz darauf wurde der 20-Jährige von einer Polizeistreife gestellt. Er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt, informierte die Exekutive.

Flucht

Der 20-Jährige nahm das Fahrzeug seines Onkels ohne Erlaubnis in Betrieb. Bei der anschließenden Fahrt im Schwarzachtobel geriet er gegen 22.15 Uhr ins Schleudern und prallte mit dem Wagen die Gehsteigkante sowie die Fassade eines Wohnhauses. In weiterer Folge kam das Auto auf der Straße zum Stillstand. Nachdem der Mann auf seiner Flucht in Richtung Alberschwende angehalten worden war, wurde er zurück zur Unfallstelle gebracht, wo er und der 19-Jährige erstversorgt wurden, die weitere Behandlung erfolgte in Krankenhäusern. Laut Polizei wird der 20-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr, unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen sowie Imstichlassens eines Verletzten angezeigt.