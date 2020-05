Vor dem Sommer kommen Regen und Kälte

Im Laufe des Tages kommt die Sonne zurück, nur in den Nordalpen halten sich dichte Wolke mit einzelnen Schauern. Der lebhafte Westwind sorgt für etwas kühlere Temperaturen, die Höchstwerte werden bie 14 bis 23 Grad liegen.

Am Sonntag und zu Wochenbeginn sorgen Hoch "Steffen" über Westeuropa und ein Tief im Osten für eine Zweiteilung. Während Westen und Südwesten mit milderen Temperaturen leicht begünstig sind, bleiben Norden und Osten weiter leicht unbeständig.

So scheint in Vorarlberg und dem Tiroler Oberland sowie von Osttirol bis in die südliche Steiermark häufig die Sonne. "Im Norden und Osten wird es immer wieder auch nass. Dort wird der Regen gerade für Landwirte eine willkommene Abwechslung sein", erklärt Nikolas Zimmermann von Ubimet.

Temperaturen steigen ab Wochenmitte

Die Temperaturen gehen erst ab Mitte der kommenden Woche wieder "zögerlich" hinauf, wie Zimmermann erklärt. Zu Wochenbeginn liegen sie nämlich unter dem langjährigen Mittel. In Kärnten wird mit Temperaturen von bis zu 23 Grad gerechnet, in den östlichen Alpen werden sie kaum die 13 Grad überschreiten und im Donauraum werden bis einschließlich Dienstag ebenfalls Temperaturen unter der 20-Grad-Marke erwartet.

Ab Mittwoch steigen die Temperaturen dann allgemein wieder an. Ein vorsichtiger Blick auf den Juni lässt zudem die Tendenz erkennen, "dass der Sommer Mitteleuropa erreicht", meint Zimmermann.