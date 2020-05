Patschenkino bei Schlechtwetter. Unsere Tipps im KURIER-Stream

Marie Kreutzers "Die Vaterlosen" in österreichischer Starbesetzung

Mit dieser Schwester haben die Geschwister nicht gerechnet. Geboren in einer alternativen Wohngemeinschaft, treffen sie Kyra nach über 20 Jahren anlässlich des Todes ihres gemeinsamen Vaters wieder. Eine ihnen nahezu unbekannte Kyra, die nach Auflösung der Hippiekommune plötzlich verschwand.

Als Kyra erfährt, dass ihre Existenz verschwiegen wurde, beginnt sie alten Geheimnissen nachzuspüren. Und die Geschwister graben gemeinsam zu den Wurzeln ihrer Kindheit. Marie Kreutzer erzählt in ihrem Debütfilm eine aufwühlende Reise in die Vergangenheit, über Zugehörigkeit und Einsamkeit, Bindung und Freiheit.

In ihren Glanzrollen zu sehen: Philipp Hochmair, Johannes Krisch, Marion Mitterhammer und Pia Hierzegger

Stream direkt hier: https://kurier.vodclub.online/film/die-vaterlosen/