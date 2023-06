Volle Swimmingpools? Was noch erlaubt ist - und was nicht

Kann man Privatpersonen das Bef√ľllen von Pools k√ľnftig wirklich verbieten?

Das kommt auf das jeweilige Gemeindewasserversorgungsgesetz an. In K√§rnten d√ľrfen B√ľrgermeisterinnen und B√ľrgermeister k√ľnftig den sparsamen Umgang mit Trinkwasser faktisch vorschreiben, also verordnen. Bisher konnte man nur im Akutfall Ma√ünahmen ergreifen.

Doch die K√§rntner Landesregierung brachte einen Entwurf zur √Ąnderung des Gemeindewasserversorgungsgesetzes ein. Demnach soll es bald m√∂glich sein, bereits pr√§ventiv aktiv zu werden, um Wasserknappheit zu verhindern.

Die Gemeinde kann in Zukunft etwa das Gie√üen von Pflanzen und Bef√ľllen des Swimmingpools f√ľr eine bestimmte Zeit verbieten. Die Kontrolle, ob sich jemand tats√§chlich an eine solche Verordnung h√§lt, ist jedoch schwierig.

Auch in der Region Hartberg-F√ľrstenfeld in der Steiermark sind die Wasserressourcen knapp. 2022 gab es dort nur 530 mm an Niederschl√§gen, 2021 waren es noch 567 mm gewesen. Daher wurde beschlossen, dass das Bef√ľllen von Pools untersagt ist und Verst√∂√üe gegen die Regelung mit hohen Bu√ügeldern geahndet werden.

"Die Strafe von 3.000 Euro soll den Ernst der Lage deutlich machen und falls wir auf einen Versto√ü aufmerksam werden, wird diese auch vollzogen", stellte Wolfgang Zingl, B√ľrgermeister von Friedberg, klar.