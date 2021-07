Vollbesetzter Zug entgleiste: "Wir haben riesiges Glück gehabt"

Der letzte Schultag dieses Schuljahres fing für Dutzende Kinder und Eltern aus der Obersteiermark mit einem gewaltigen Schock an: Jener Zug der Murtalbahn, mit dem die hauptsächlich aus dem Bezirk Murau stammenden Schüler auf dem Weg nach Tamsweg (Salzburg) waren, entgleiste kurz nach sieben Uhr früh. Der Triebwagen kippte in die Mur, doch der Lokführer konnte sich befreien und helfen, die Passagiere in Sicherheit zu bringen.

Laut Auskunft der Murtalbahn prallte der Zug zwischen Kendlbruck und Predlitz im steirisch-salzburgischen Grenzgebiet gegen den Wurzelstock eines Baumes, der die Gleise verlegt hatte. Er dürfte bei dem Unwetter in der Nacht zum Freitag auf die Schienen gestürzt sein. Weshalb der Lokführer das Hindernis nicht gesehen hatte, konnte am Freitag noch nicht geklärt werden. Begehung der Strecke vorab gab es keine.

54 Passagiere waren an Bord, die meisten von ihnen Kinder und Jugendliche aus der Steiermark, die unterwegs zur Zeugnisverteilung in Schulen in Tamsweg waren. Neun wurden bei dem Zugsunglück verletzt, vier der Betroffenen zur Abklärung in Spitäler eingeliefert. Bei einem Kind bestand der Verdacht, dass die Wirbelsäule Schaden genommen haben könnte, bei den meisten Unfallopfern jedoch wurden die Verletzungen als leicht eingestuft. „Wir haben riesiges Glück gehabt“, kommentierte Einsatzleiter Friedrich Sperl. „Die Schüler haben wirklich einen großen Schutzengel gehabt.“