Vierjähriges Kind wurde von Auto mitgeschleift

Ein vierjähriges Kind ist am Montagabend in Andelsbuch (Bregenzerwald) mit seinem Dreirad von einem Auto erfasst und ein Stück weit mitgeschleift worden. Der Unfall sei an einer unübersichtlichen Stelle auf einer abschüssigen Zufahrt zu einer Landwirtschaft passiert, informierte die Polizei.

Das Kind zog sich Verletzungen am linken Bein zu und wurde nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen. Die 59-jährige Autolenkerin erlitt einen Schock.