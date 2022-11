Vier Kühe starben in der Steiermark bei Sturz in Jauchegrube

Vier Kühe sind in der Gemeinde Ligist (Bezirk Voitsberg) beim Sturz in eine Jauchegrube gestorben. Am Montagvormittag war die Freiwillige Feuerwehr Ligist zur Hilfe gerufen worden - wohl schon am Tag zuvor dürften insgesamt fünf Kühe in die Grube gestürzt sein. Nahm man erst an, dass alle fünf verendet waren, so stellte sich heraus, dass Kuh Witta überlebt hatte, teilte die Feuerwehr mit.

Mit Kran geborgen

Um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten, mussten zuerst 400 Kubikmeter Gülle abgepumpt werden, wobei zwei Atemschutzträger zum Einsatz kamen. Eine Tierärztin stellte die Kuh für die Rettung aus der Grube ruhig, nach mehr als zwei Stunden wurde Witta schließlich per Kran aus der Grube gehoben.