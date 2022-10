Auto kollidierte im Burgenland mit Zug: Beifahrer getötet

Das Auto mit bulgarischem Kennzeichen dürfte laut LSZ auf der L205 von Gols in Richtung Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) unterwegs gewesen sein, als es zu dem Zusammenstoß kam. Neben Rettung und Polizei waren auch die Feuerwehr Gols und ein Notarzt im Einsatz.