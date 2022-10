Wie Gründer mit innovativen Ideen durchstarten

Ziel: Ganz Österreich

Das sei nur der Anfang, wenn es nach Geschäftsführer Christian Preiml geht: „Wir haben bereits Anfragen aus ganz Österreich und auch über die Bundesgrenzen hinweg.“

Für die Fotovoltaik-Eignung soll in weiterer Folge ein Dashboard eingerichtet werden. Bei der Auftragserteilung soll via Softwarelösung automatisiert auf den idealen Drohnenpiloten zugegriffen werden. Dazu soll auch ein Pool von selbstständigen Drohnenpiloten eingerichtet werden, inklusive Anmeldemöglichkeiten.

Auftrag aus Vorarlberg

Erklärt anhand eines konkreten Beispiels: Eine Gemeinde in Vorarlberg gibt einen ähnlichen Auftrag wie Hornstein in das Dashboard ein. Automatisiert wird für den jeweiligen Nutzungsfall ein Drohnenpilot mit der richtigen Ausrüstung und Lizenz gesucht, sowie der Auftrag an ihn vergeben.

Dieser führt den Auftrag aus, speichert die Daten in das System ein und bekommt die Arbeit abgegolten. Die auftraggebende Gemeinde bekommt einen verschlüsselten Login und kann auf ihre Daten zugreifen.