Viele auf den Beinen: Graz läuft und wählt am selben Tag

Kummerer, der unter anderem auch „Kärnten läuft“ organisiert, vermutet zwei Gründe hinter dem Läuferschwund. Einerseits Nachwirkungen von Covid selbst, viele potenzielle Teilnehmer seien nach einer Erkrankung nicht fit genug. Schwer wiege auch die aktuelle Teuerung: „Die inflationsbedingte Situation ist nach der Pandemie die zweite Tetsch’n für Veranstalter“, überlegt Kummerer. „Wer zu einem Marathon fährt und ein Wochenende bleibt, kommt auf 300,400 Euro – das Geld haben viele nicht mehr.“

Eine kuriose Premiere gibt es an diesem Sonntag aber auch: Es sind nicht nur Läufer auf den Beinen, sondern auch Wähler – Marathon und Bundespräsidentschaftswahlen finden am selben Sonntag statt. Die Wahlbehörde versichert, jedes Wahllokal sei zu Fuß jederzeit erreichbar, von 10 bis 13 Uhr könne es jedoch an einigen Kreuzungen zu Wartezeiten von bis zu zehn Minuten kommen.

Der älteste Marathonmann

Unter den Läufern, die am Sonntag die volle Distanz von 42,195 Kilometern angehen, ist auch Julius Holzner: Der 90-jährige Grazer hat bereits mehr als 70 Marathons absolviert – er ist nicht nur der älteste Starter in Graz, sondern wohl der älteste aktive Marathonläufer Österreichs. Der älteste Teilnehmer des Vienna City Marathon im April ist acht Jahre jünger als Holzner, der 1932 geboren wurde und erst in der Pension überhaupt mit dem Laufen anfing.

Die Hälfte der Teilnehmer des 29. Graz Marathon kommt aus der Steiermark, die Wertschöpfung liegt bei rund sechs Millionen Euro. Mehrere Spitzenläufer aus Kenia sind heuer ebenfalls dabei, deshalb hofft Veranstalter Kummerer auf einen neuen Streckenrekord: 2021 kam Charles Ndiema mit zwei Stunden, zehn Minuten und 47 Sekunden ins Ziel, das ist bisheriger Rekord in Graz. Peter Herzog, Österreichs aktuell schnellster Marathonläufer, startet auch im Staffelteam mit Biathlet Christoph Sumann.