Minus allerorten: Es läuft nicht rund im Laufsport

Wiederum knapp eine Woche nach Linz, am Nationalfeiertag (Mittwoch, 26. 10.), findet der Donautal-Halbmarathon statt. „Logisch spüren wir das“, sagt Gerhard Fölser. Er ist Kommandant der FF Neuhaus-Untermühl, die den Lauf zum 23. Mal ausrichtet. Wegen der nahen Konkurrenz sieht er dennoch kein Feuer am Dach: „Wenn jemand in der Stadt rennen will, soll er es tun. Bei uns rennt man in der Natur.“ Die Strecke führt von Untermühl auf dem Radweg donauaufwärts bis Obermühl und retour. Im Vorjahr habe es um etwa fünf Prozent weniger Teilnehmer gegeben, erzählt Fölser: „Das war sicher Corona geschuldet, aber da dürfen wir uns nicht beklagen.“