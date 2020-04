Ab Montag, 6. April, müssen alle Personen, die in Supermärkten einkaufen gehen oder dort arbeiten, einen Mundschutz tragen. Schon am Mittwoch werden Masken in den Filialen verteilt. Ein KURIER-Lokalaugenschein zeigt, dass die Kundschaft den Schutz eher positiv wahrnimmt.