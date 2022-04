Verwaiste Marder-Babys bei Abriss einer Hütte bei Salzburg gerettet

Vier verwaiste Steinmarder-Babys sind zu Wochenbeginn bei Abrissarbeiten einer Hütte in Oberndorf bei Salzburg (Flachgau) entdeckt worden. Sie wurden zur Wildtierstation der Pfotenhilfe im Bezirk Braunau (OÖ) gebracht. Die kaum zwei Wochen alten Tiere wären verhungert oder an Unterkühlung gestorben, "weil die Mutter nicht zurückkommt, wenn sie Angst vor den Menschen hat", erklärte am Mittwoch Johanna Stadler, Chefin der Pfotenhilfe.