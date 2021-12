Verurteilt: Salzburger gab nach tödlichem Unfall falsche Identität an

Ein 25-jähriger Salzburger, der im August 2021 einen tödlichen Verkehrsunfall in Adnet (Bezirk Hallein) verursacht und danach vor der Polizei eine falsche Identität angegeben hat, ist am Donnerstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg zu zwölf Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 7.200 Euro verurteilt worden.

Der Mann hatte seine Schuld eingestanden. Der Schuldspruch wegen grob fahrlässiger Tötung und Verleumdung ist rechtskräftig.