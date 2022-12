Verteilerkasten geriet in Tirol in Brand: Häuser waren ohne Strom

Der Brand eines Stromverteilerkastens in Ellmau im Tiroler Bezirk Kufstein hat in der Nacht auf Dienstag dazu geführt, dass in einigen umliegenden Häusern der Strom ausfiel. Der Verteilerkasten war kurz vor Mitternacht wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Rund 30 Feuerwehrleute standen im Einsatz, berichtete die Polizei.

Außer dem beschädigten Verteilerkasten gab es keine weiteren Schäden. Verletzt wurde niemand.