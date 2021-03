Verstoß gegen Corona-Regeln: Anzeigen gegen Tiroler Grüne

Die Polizei ist am späten Mittwochabend bei einer Arbeitsklausur der Tiroler Grünen im Bildungshaus St. Michael in Pfons eingeschritten. Acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich nicht an die geltenden Corona-Abstandsregeln und die Maskenpflicht gehalten, bestätigte Polizeisprecher Manfred Dummer Medienberichte am Freitag. Sie wurden angezeigt. Die Tiroler Grünen entschuldigten sich via Facebook und räumten Fehler ein.

Bei der Polizei war ein "externer Hinweis" eingegangen, dass mehrere Personen im Bildungshaus zusammensitzen würden. Als die Polizeistreife vor Ort war, traf man tatsächlich auf acht Personen, die sich nicht an die Corona-Maßnahmen hielten. Es wurden die Daten aufgenommen und acht Anzeigen bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land erstattet.

Keine Coronaparty

Die BH müsse nun über die Höhe der Strafen entscheiden. Der Rahmen liege bei bis zu 1.450 Euro pro Person. Dieser werde im Normalfall aber bei weitem nicht ausgeschöpft, zumal die Anwesenden sich äußert kooperativ gezeigt hätten und auch keine Party gefeiert wurde, wie Dummer versicherte. Man sei einfach noch ein wenig zusammengesessen.

Die Grünen entschuldigten sich umgehend in einem Facebook-Posting. Alle Teilnehmer der Klausur seien negativ getestet gewesen. Im Sitzungsraum sei der Sicherheitsabstand "übererfüllt" und alle 15 Minuten gelüftet worden. Zudem habe man überall dort, wo es vorgeschrieben ist, Mundschutz getragen. "Und dennoch waren wir in einem Moment unachtsam und inkonsequent, wofür wir uns hiermit in aller Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit entschuldigen möchten", hieß es auf Facebook.