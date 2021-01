Innsbrucker Regierungskrise: Nächster Halt Neuwahlen

In der Nacht auf Freitag ließ der Stadtparteivorstand der ÖVP Willi mit seinem Versuch, neue Mehrheiten zu finden, an die Wand fahren. Die Schwarzen erteilten dem Vorhaben, die Fraktion FI von Ex-Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer aus der Koalition zu werfen und die Neos als Mehrheitsbeschaffer ins Boot zu holen, eine Absage. Man sehe „keine Notwendigkeit, die Zusammensetzung der Koalition zu ändern“, so die ÖVP.