Ansprüche im Millionen-Bereich: ÖBB mussten Rekordsumme an Passagiere zahlen

Viel Geduld. Das war es, was Zugpassagiere im vergangenen Jahr mitbringen mussten. Zugausfälle, Lieferverzögerungen bei neuen Garnituren und defekte Railjets dürften so manchem Passagier die Lust am Bahnfahren geraubt haben.

Die Probleme aus dem vergangenen Jahr spiegeln sich auch in den Ticketrückerstattungen wider: Noch nie haben so viele Menschen Geld von der Bahn zurückverlangt wie im vergangenen Jahr.