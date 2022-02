Versorgung mit Erdäpfeln: „Auf Importe nicht angewiesen“

Als vor wenigen Tagen von den Erdäpfel-Engpässen in Amerika und in Japan zu lesen war (siehe unten), fühlte man sich in Österreich sofort an das Jahr 2019 erinnert. Da waren auf dem Heldenplatz in Wien die in diesem Jahr letzten heimischen Erdäpfel aus dem Waldviertel von Landwirten verteilt worden, um aufzuzeigen, wie sehr Schädlingsbefall und Trockenheit den Bauern zugesetzt hatten.

Gefordert wurden faire Bedingungen vor allem im Kampf gegen den Drahtwurm. Es würden Erdäpfel etwa aus Ägypten importiert, wo es bei Spritzmitteln keine so strengen Regeln gebe wie in Österreich.