Verkohlte Leiche in Salzburg nach einem Jahr identifiziert

Am Nachmittag des 22. Mai 2022 war die Freiwillige Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf einem Schotterabstellplatz in der Flachgauer Gemeinde gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits in Vollbrand. Beim Löschen wurde im Inneren des nicht für den Verkehr angemeldeten Fahrzeugs der Tote entdeckt.

