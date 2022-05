Leiche in ausgebranntem Auto in Salzburg entdeckt

In Eugendorf (Flachgau) wurde die Feuerwehr am Sonntag gegen 13 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf einem Schotterabstellplatz gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Kastenwagen bereits in Vollbrand. Beim Löschen wurde im Inneren des abgemeldeten Fahrzeugs jedoch eine verkohlte männliche Leiche entdeckt. Die Identität des Todesopfers war am Montag noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag informierte, hat eine Obduktion keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Nach umfangreichen Erhebungen durch Brandermittler und einen Brandsachverständigen dürfte eine brennende Zigarette als wahrscheinlichste Brandursache gelten.