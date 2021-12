Großeinsatz am Alsergrund: Pensionistin nach Wohnungsbrand tot

Am Donnerstagabend kam es zu einem Zimmerbrand in der Wasagasse am Alsergrund, bei dem eine Pensionistin ums Leben kam. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Kurz vor 22 Uhr schlugen die Flammen aus den Fenstern der Wohnung im zweiten Stock und das Stiegenhaus war stark verraucht. Rasch begannen die Einsatzkräfte mit der Brandbekämpfung. Mit zwei Hochleistungslüftern wurde das Stiegenhaus rauchfrei gemacht, während die Hausbewohner mit Fluchtfiltermasken in Sicherheit gebracht wurden.