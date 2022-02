Steirerin starb bei Brand in Einfamilienhaus

Eine 58-jährige Frau ist am Samstag beim Brand in einem Einfamilienhaus in Deutschfeistritz ums Leben gekommen. Das teilte die Landespolizei Steiermark mit. Demnach wurde die Frau gegen 6:30 Uhr von ihrem Sohn tot im Vorraum des ersten Obergeschosses aufgefunden. Beim Betreten nahm der Sohn Brandgeruch wahr und fand im Schlafzimmer eine von selbst erloschene Brandstelle vor. Ein Feuerwehreinsatz war daher nicht mehr notwendig.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Brand im Bereich des Bettes vermutlich durch eine nicht ausgemachte Zigarette ausgebrochen war. Die Frau dürfte durch den Brand ums Leben gekommen sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine gerichtliche Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache an. Andere Menschen oder Tiere kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.