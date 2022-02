Nach Sturz in Linzer Kanal: Wiener laut Obduktion ertrunken

Ein 33-jähriger Wiener, der nach einem Sturz Dienstagabend in den sogenannten Jauckerbach am darauffolgenden Tag nur noch tot geborgen werden konnte, ist laut Obduktionsbericht ertrunken. Massive Brustkorbverletzungen am Leichnam dürften vom Rechen des Kraftwerks Kleinmünchen stammen. Einen Online-Bericht vom ORF Oberösterreich bestätigte die Linzer Staatsanwaltschaft der APA am Samstag.

Keine Spuren von Gewalteinwirkung

Ob der Wiener noch lebte, als er in das Kraftwerk geraten war, bleibt ungeklärt, sagte Sprecherin Ulrike Breiteneder der APA. Ansonsten habe es keine Spuren auf Gewalteinwirkung gegeben. Ein in Auftrag gegebenes toxikologisches Gutachten werde noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Dieses soll klären, ob Alkohol, illegale Drogen oder Medikamente eine Rolle gespielt haben. Die rechtzeitig aus dem Wasser gerettete 37-jährige Begleiterin des Mannes war mittlerweile aus dem Tiefschlaf erwacht. Sie soll aber noch nicht vernehmungsfähig sein.