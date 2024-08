Autofahrer als Neandertaler: Kampagne soll zum Öffi-Fahren animieren

Ein bisschen mürrisch schaut er drein, der Neandertaler, den der Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) für eine neue Werbekampagne in einen Zug gesetzt hat. Sie soll unter dem Motto „VAHR MIT – auch du!“ "auf die moderne, klimafreundliche Mobilität von heute aufmerksam machen und zum Umsteigen bewegen ", heißt es in einer Aussendung.

Das Auto solle mit einem Augenzwinkern „in der Steinzeit bleiben“, wird die Intention des Sujets erklärt, das gemeinsam mit zwei weiteren Aufmerksamkeit auf die traditionell zum Ende der Sommerferien stattfindende VMOBIL Woche (31.8. bis 8.9.) erregen soll, in der Öffi-Angebote getestet werden können.

"Steinzeit"-Sager von Kurz vor drei Jahren

"Lass dein Auto in der Steinzeit", heißt der Slogang zum Neandertaler-Motiv. Und der Spruch hat gerade in Vorarlberg ein zusätzliches "Gschmäckle". Im Sommer 2021 hatte der damalige ÖVP-Bundeskanzler Sebastan Kurz sich in die seit Jahrzehnten gärende Debatte um die Bodenseeschnellstraße S18 eingemengt für deren Bau ausgesprochen.

Er sei „überhaupt“ nicht der Meinung sei, „dass unser Weg zurück in die Steinzeit sein sollte“, erklärte Kurz mit Hinblick auf eine zu jener Zeit von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) eingleiteten Evaluierung von großen Straßenbauprojekten der Asfinag - darunter neben der S18 etwa auch der Wiener Lobautunnel.