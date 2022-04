Verkehrsunfälle: Wie es in Deutschland, Schweiz und Österreich kracht

Diese Zahlen haben der Mobilitätsclub und seine Partner (ADAC Unfallforschung und AXA Schweiz) zum Anlass genommen, derartige Unfälle genauer zu analysieren und Gegenmaßnahmen abzuleiten.

„Zunächst ist festzuhalten, dass sich das Unfallgeschehen an Kreuzungen in den einzelnen Ländern der D-A-CH-Region unterscheidet: In Österreich ist der Zusammenprall mit dem Querverkehr besonders häufig, in Deutschland die Kollision mit dem Gegenverkehr beim Linksabbiegen. In der Schweiz verunfallt hingegen oft ein von der niederrangigen in die höherrangige Straße einbiegendes Fahrzeug“, berichtet ÖAMTC-Unfallforscher David Nosé. „Eine einheitliche, länderübergreifende Lösung für diese Problematik kann es also leider nicht geben.“

Fahrzeug, Infrastruktur, Mensch als Einflussfaktoren

Die Analysen bestätigen, dass die Sicht nach links in modernen Fahrzeugen schlecht ist. Generell sieht der ÖAMTC-Experte die Kfz-Hersteller gefordert: „Einerseits müssen Fahrzeuge so konstruiert werden, dass bestmögliche Rundum-Sicht gegeben ist. Andererseits eröffnet die Technik Möglichkeiten, das Unfallgeschehen zu vermindern - so gehören Kreuzungsassistenten mit modernster Sensorik mittlerweile oft zur Serienausstattung. Das allerdings nur bei neuen Pkw.“