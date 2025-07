Zusammen mit der Anreise zu Großveranstaltungen in Wien (Seiler & Speer-Konzert) , Vorarlberg (Bregenzer Festspiele) und der Steiermark (Ennstal Classic und Rallye Weiz) dürften die obligatorischen Staus unvermeidlich sein.

Das Wochenende wird wieder heiß - wettertechnisch und wohl auch auf den Hauptverkehrsrouten durch Österreich : Der Hochsommer kehrt am Samstag und Sonntag mit bis zu 32 Grad in einigen Regionen wieder zurück, doch auch die nächste Urlauberreisewelle beginnt zu rollen.

Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen befindet sich mitten in den Sommerferien, in den Niederlanden beginnen Schülerinnen und Schüler ihre Ferien an diesem Wochenende. ÖAMTC und ARBÖ erwarten allein schon deshalb eine neue Reisewelle, die sich "deutlich auf die Hauptverkehrsachsen im Westen" Österreichs auswirken werde, warnt etwa der ARBÖ.

Wo sind die Stau-Hotspots?

Die Szenen der Pfingst-Reisewelle dürften sich dank der mittlerweile beendeten Tunnelbaustelle auf der A10 - es gab durch eine Verengung auf eine Spur Rückstau mit einer Länge von bis zu 50 Kilometern - nicht wiederholen. Dennoch bleibt die auch Tauernautobahn im Brennpunkt.