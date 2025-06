Was Autofahrer von Ameisen lernen können: So fließt der Verkehr ohne Stau

So genannte Phantomstaus entstehen durch das Gegenteil vom selbstlosen Fahren: durch häufiges Spurwechseln, das den Nachfolger zum Abbremsen zwingt, durch Schaulust oder auch durch das Ignorieren des Reißverschlusssystems. So kann sich eine Stauwelle bis zum Stillstand aufbauen.

Die Idee, Erkenntnisse aus der Insektenwelt auf den Straßenverkehr zu übertragen, ist weniger weltfremd, als sie zunächst erscheinen mag. Neue Technologien – etwa intelligente Straßen oder automatisierte Fahrzeuge – könnten künftig Systeme ermöglichen, die sich am Verhalten von Ameisen orientieren, erklären Wissenschafter in der aktuellen Studie „ANTi-Jam solutions for smart roads“. Ziel: Den Verkehrsfluss auch bei hohem Aufkommen zu sichern. „Ameisen können komplexe Verkehrskontrollprobleme mit einfachen Regeln lösen.“

In Zukunft könnten die Autos etwa über WLAN eine Behinderung, die ein Kilometer voraus liegt, übermitteln. Das Tempo könnte rechtzeitig gedrosselt werden. Das abrupte Abbremsen wäre nicht mehr notwendig.