Im spätsommerlichen Reiseverkehr steht die finale Rückreisewelle unmittelbar bevor - und das heißt, dass man sich auch irgendwo in einem Stau wiederfinden könnte. ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer: „Leider gehören Staus in der Reisezeit zum Alltag. Bei sommerlichen Temperaturen und auf langen Fahrten ist es allerdings noch einmal schwerer, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn nichts mehr geht.“ Doch wie verhält man sich eigentlich im Stau und im stockenden Verkehr, was ist verboten, was ist erlaubt?

Der ÖAMTC hat die Antworten auf häufig gestellte Fragen. Diese Vorschriften und Empfehlungen gelten allerdings für Österreich (im Ausland gibt es teils abweichende Bestimmungen).