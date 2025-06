Neues Album: "Hödn"

Seitdem Seiler und Bernhard Speer 2015 mit dem Hit „Ham kummst“ durchstarteten, haben die beiden in ihren Mundart-Pop-Songs immer wieder sozialkritische Themen mit Witz und Ironie aufgegriffen. Bei „A Achterl“ allerdings so, dass das Lachen im Hals stecken bleibt.

„Wenn du in der Geschichte zurückschaust, war es immer so, dass Zivilisationen irgendwann implodiert sind. Mit der Entwicklung der KI sehe ich, dass es in diese Richtung geht. Der Mensch schafft sich seine Werkzeuge, verliert aber irgendwann die Kontrolle darüber und bringt sich damit um. Ich will nicht sagen, dass ich Angst davor habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die KI irgendwann verselbstständigen wird.“ Der 38-jährige Kabarettist und Sänger weigert sich deshalb strikt, KI zu nützen – beim Musikmachen genauso wie privat: „Ich habe tatsächlich Leute getroffen, die bei Entscheidungen, die sie treffen sollen, ChatGPT fragen“, sagt er empört. „Da hört sich ja das Menschsein auf!“

„A Achterl“ ist der einzige Song von „Hödn“, der in die Zukunft schaut. Zum gewohnten Sound des Duos verarbeitet Textautor Seiler anderswo die Trennung von seiner Partnerin – traurig in „Irgendwie“, salopp in „Tot sei wär mir lieber“. Letzteres ist nämlich seine Antwort auf das Angebot der Ex, wieder zusammenzukommen.