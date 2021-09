Verhandlungen um Ärztehonorar: Noch kein dritter Stich in den Ordinationen

Berta Kern, rüstig und bester Stimmung, zieht ihre Weste aus, lächelt in die Kameras und sagt: „Geht scho!“ Ein paar Sekunden später ist die Bewohnerin des Pflege- und Betreuungszentrums St. Pölten die erste Österreicherin, die eine Corona-Auffrischungsimpfung erhalten hat.

Weil die Senioren in dem Heim bereits im Dezember des Vorjahres immunisiert wurden, sind sie nun wieder an der Reihe. „Dumm sind die, die sich nicht impfen lassen“, sagt Kern. Sie habe bislang keinerlei Nebenwirkungen gespürt, es gehe ihr gut. „Es erkranken so viele Menschen, dazu will ich nicht gehören“, betont die 90-Jährige, die auch Applaus von den Landesrätinnen Ulrike Königsberger-Ludwig und Christiane Teschl-Hofmeister erhält. Markus Klamminger, Direktor für Medizin und Pflege in Niederösterreich, erzählt, dass vor drei Wochen noch zehn Corona-Patienten in den Krankenhäusern behandelt werden mussten. „Jetzt sind es 102 Personen. Mehr als 90 Prozent davon sind nicht geimpft“, berichtet Direktor Klamminger.