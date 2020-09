Vergewaltigungen: Das Problem mit den jungen Afghanen

Gerade im Wahlkampf kochen Debatten über angeblich kriminelle Asylwerber jedes Mal aufs Neue hoch – aktuell ist das etwa bei der Wien-Wahl zu beobachten.

In vielen Fällen lassen sich Vorwürfe und geschürte Ängste durch einen Blick in die Kriminalstatistik entkräften. Dabei zeigt sich aber teilweise auch, dass es tatsächlich Migrantengruppen gibt, die in gewissen Deliktbereichen überrepräsentiert sind. So berichtete Der Standard am Sonntag, dass seit der Flüchtlingsbewegung 2015 ein Anstieg an sexueller Gewalt und speziell der Vergewaltigungen erkennbar ist.