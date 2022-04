Vergewaltigung in Linz: U-Haft über drei Verdächtige verhängt

Der vierte Tatverdächtige, der zunächst geflüchtet war und sich am Freitagnachmittag der Polizei gestellt hat, ist inzwischen in die Justizanstalt Linz eingeliefert worden. In einer ersten Einvernahme bei der Polizei hat sich der 15-jährige Afghane, der im Bezirk Vöcklabruck lebt, laut Staatsanwaltschaft nicht geständig gezeigt.