Vergewaltigung in Linz: Jugendliche in die Justizanstalt überstellt

Insgesamt vier Jugendliche sollen am Mittwochabend im Linzer Bahnhofsviertel über eine 16-Jährige hergefallen sein. Wir berichtet, wurden sie auf frischer Tat ertappt. Drei von ihnen konnten festgenommen werden. Sie wurden noch am Donnerstagabend nach ihrer Einvernahme in die Justizanstalt Linz überstellt, informierte die Landespolizeidirektion Oberösterreich heute. Der vierte sei nach wie vor flüchtig.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei 15-jährige Afghanen – einer aus Amstetten, der andere aus Linz – und einen 14-jährigen Iraner aus Vöcklabruck. Gemeinsam mit einem vierten - zu dem noch nichts bekannt ist - sollen sie in einem Stiegenhaus hinter dem ehemaligen Postverteilzentrum in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofes eine 16-Jährige vergewaltigt haben.

Fahndung läuft

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand, der abgeschlossenen klinischen Untersuchung und Einvernahme des 16-jährigen Opfers, gehen wir von einer Vergewaltigung aus“, so die Landespolizeidirektion auf KURIER-Anfrage am Donnerstagabend. Zuvor ging man noch von versuchter Vergewaltigung aus. Zu den Einvernahmen der Verdächtigen wollte man aus "ermittlungstaktischen Gründen" noch keine Auskunft geben, da nach wie vor eine Fahndung läuft.

Linzer Beamte der Fremdenpolizei hatten die Verdächtigen bei der mutmaßlichen Tat erwischt: Bei einem Rundgang hörten sie Stimmen und einen Schrei aus dem Notausgang. Als sie die Tür öffneten, sahen sie die jungen Männer über der 16-Jährigen knien.