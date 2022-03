Verdacht auf Vergewaltigung in Linz: Mutmaßliche Täter 14 und 15 Jahre alt

Am gestrigen Mittwochabend war die Polizei in Linz im Großeinsatz - inklusive Helikopter. Denn vier Männer sollen am späten Nachmittag am Linzer Hauptbahnhof über eine 16-Jährige hergefallen sein. Wobei das Wort "Männer" fast zu hoch gegriffen ist, denn wie die Polizei heute bekanntgab, sind die drei mutmaßlichen Täter - die festgenommen werden konnten - erst 14 und 15 Jahre alt. Der vierte befindet sich noch immer auf der Flucht.

Auch heute geht deshalb die Fahndung weiter, jedoch nicht mehr mit Helikopter, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Man werde im Hintergrund wegen Verdachts auf Vergewaltigung ermitteln. Klar ist mittlerweile, dass es sich bei den Festgenommenen um zwei 15-jährige Afghanen und einen 14-jährigen Iraner handelt. Vom vierten ist bis dato nichts bekannt.

Tatort

Auch der Tatort wurde von der Polizei näher definiert: Der Übergriff fand in einem Stiegenhaus hinter dem Postverteilzentrum, das derzeit als Notquartier für ukrainische Vertriebene genutzt wird, statt. Damit dürfte die Tat aber nicht in Zusammenhang stehen. Fremdenpolizisten, die dort einen Rundgang machten, erwischten das Quartett auf frischer Tat und gingen dazwischen.

"Wir müssen nun die klinische Untersuchung der 16-Jährigen abwarten. Dann wird sie einvernommen", so die Landespolizeidirektion auf KURIER-Anfrage weiter. Erst danach widme man sich den Burschen. Denn Fragen sind noch viele offen. So etwa auch, ob sich Täter und Opfer kannten.