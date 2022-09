Verdächtiger nach Großbrand im Schlachthof Salzburg festgenommen

Überwachungskameras ausgewertet

Wie eine Sprecherin der Polizei zur APA sagte, laufen die Ermittlungen. So werden etwa Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet. Weitere Informationen zur Identität des Verdächtigen oder einem etwaigen Motiv nannte sie nicht. Auch die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg bestätigte lediglich eine Festnahme.

Der Brand im Schlachthof Alpenrind, laut Unternehmensangaben der größte Fleischproduzent Westösterreichs, war in der Nacht auf Sonntag in einer Lagerhalle für Kartonagen und Folien ausgebrochen. Rund 120 Einsatzkräfte der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr beteiligen sich mit vereinten Kräften an der Bekämpfung des Feuers.

400 Tonnen Fleisch entsorgt

Ein zwischenzeitlich befürchteter Austritt von giftigem Ammoniak aus der Kühlanlage am Dach konnte verhindert werden. Allerdings müssen über 400 Tonnen Fleisch entsorgt werden, die durch Rauchgase kontaminiert worden sind. Der Schlachtbetrieb wurde in Bergheim vorübergehend gestoppt. Derzeit wird am Standort nur Fleisch zerlegt und verarbeitet.