Verbrechen ohne Leiche: Neuer Polizeiaufruf an Bevölkerung

Der Verdächtige ist kein Österreicher, soll aber in Salzburg gelebt haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft und ist nicht geständig. Aufgrund der Beweislage spreche vieles dafür, dass er und der BMW in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Tat stehen, sagte Neher. Die Ermittlungen laufen derzeit wegen des Verdachts des schweren Raubes mit Todesfolge.

Das Handy des Vermissten war in der Nacht auf 3. Jänner noch im Bereich des Salzburger Untersbergs, der Gemeinde Nussdorf am Haunsberg (Flachgau) und bei Maria Plain am Stadtrand von Salzburg eingeloggt - dann verschwand das Telefon aus dem Netz. Das iPhone XS Max wurde jedoch zwei Wochen später, am 15. Jänner um 11.26 Uhr, im Bereich Salzburg-Aigen, Elsbethen oder Glasenbach noch einmal eingeschaltet.