Pkw prallte in Vorarlberg gegen Zuggarnitur

Unfallursache unklar

Der 49-jährige Lokführer war gegen 5.40 Uhr mit dem Zug von der Haltestelle Schruns-Tschagguns in Richtung Bludenz abgefahren. Zur selben Zeit fuhr ein 28-jähriger Autofahrer von Bludenz kommend auf der L188 in Richtung St. Gallenkirch (Montafon). Bei der dortigen Eisenbahnkreuzung kam es zum Zusammenstoß, die Ursache für den Unfall an dem per Ampel geregelten Übergang war zunächst unklar.