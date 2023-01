NÖ: 72-jähriger Alkolenker beschädigte drei Fahrzeuge

Ein alkoholisierter Lenker hat am Sonntag in seinem Heimatbezirk Neunkirchen eine Pkw-Kollision verursacht. Gleich nach dem Crash in Grünbach am Schneeberg legte der 72-Jährige den Retourgang ein und stieß beim Zurückschieben gegen einen Lkw, der wegen des Unfalls angehalten hatte, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Der Pensionist wurde mit Verletzungen ins Spital gebracht. Eine Alkotest ergab 1,62 Promille, der Mann ist den Führerschein vorläufig los.